Стала известна зарплата Игнатьева в «Крыльях Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Иван Игнатьев будет зарабатывать в своём новом клубе в полтора раза меньше, чем в «Рубине». На такой шаг футболист пошёл из-за того, что казанский клуб не нуждался в нём в оставшейся части сезона и хотел отправить его в дубль.

Как сообщает «РБ Спорт», самарский клуб будет полностью выплачивать игроку зарплату. В «Рубине» ежегодный оклад игрока составлял около 600 000 евро. В конце сезона у «Крыльев Советов» будет возможность выкупа на полноценной основе.

В этом сезоне 23-летний Игнатьев не отметился ни одним результативным действием в 9 матчах чемпионата России. Отметим, что сам игрок является воспитанником «Краснодара».