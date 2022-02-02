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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовца обвинили в продаже мест в составе – известный тренер отреагировал

02 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать

Осенью Анатолия Бышовца во взятках в сборной России обвинял Андрей Канчельскис. Прошло несколько месяцев, и в адрес тренера снова прозвучало обвинение такого плана. Иван Старков, который в своё время выступал за «Локомотив», рассказал, что молодые игроки могли купить место в основном составе.  

Анатолий Бышовец отреагировал на очередные обвинения в свой адрес с прежним непониманием.

«Я глупости не комментирую, это вообще невозможно», - сказал Бышовец, давая комментарий для Metaratings.

Экс-тренер «Локомотива» добавил, что он вообще не знает, кто такой Иван Старков. Последний, отметим, завершил карьеру в 2018 году.

​«Пропитый, в голове опилки»: Бышовец высказался о Канчельскисе, обвинившем его во взятках в сборной

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Бышовец Иван Старков
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