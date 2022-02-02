​«Спартак» отправил пожелания Карпину

В среду свой 53-й день рождения отмечает рулевой сборной России Валерий Карпин. «Спартак» не остался в стороне, ведь Карпин в разные времена был и игроком, и генеральным директором, и тренером в московском клубе. Пресс-служба «красно-белых» поздравила специалиста.

«Спартак» пожелал Валерию Карпину крепкого здоровья, семейного счастья и попадания сборной России на чемпионат мира.

Чтобы выйти на мундиаль, сборной России нужно выиграть два стыковых матча в конце марта. Сначала команде Валерия Карпина нужно обыграть Польшу, а затем – победителя дуэли Швеция – Чехия. Полуфинал и теоретический финал «стыков» пройдут в московских «Лужниках».