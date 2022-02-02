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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ракицкого: «Зенит» предложил новый контракт, но не получается договориться по условиям»

02 Февраля 2022 • 13:34 Комментировать

В СМИ появились новости по поводу переговоров между петербургским «Зенитом» и украинским защитником Ярославом Ракицким касательно нового контракта. Об этом рассказал представитель игрока Максим Дудченко.

«Мы получили предложение от «Зенита» о продлении контракта. Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям. Пока этого не получается сделать», - приводит слова агента Sport24.

Срок действия нынешнего контракта Ярослава с «сине-бело-голубыми» истекает по окончании сезона-2021/2022. Цвета «Зенита» 32-летний игрок защищает с января 2019 года.

В текущем розыгрыше РПЛ Ракицкий забил гол, отдал четыре ассиста и получил четыре желтые карточки в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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