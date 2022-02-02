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Transfermarkt: Чалов - самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии

02 Февраля 2022 • 13:24 Комментировать

Российский центрфорвард Фёдор Чалов, перешедший на правах аренды из московского ЦСКА в «Базель», признан самым дорогим футболистом швейцарского чемпионата.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 8,5 миллиона евро. Фёдор возглавил рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии.

Чалов пополнил ряды «Базеля» на правах аренды до завершения текущего сезона. В договоре не прописан пункт о возможном выкупе контракта игрока у ЦСКА.

В этом сезоне Фёдор сыграл за москвичей 18 поединков, забил три гола и отдал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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