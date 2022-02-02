Игнатьев: «Переход в «Крылья Советов» - шаг вперёд»

Нападающий Иван Игнатьев сменил команду в зимнее трансферное окно. Футболист на правах аренды перешел из казанского «Рубина» в самарские «Крылья Советов». Соглашение между сторонами рассчитано до окончания текущего сезона.

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед. Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», - поведал форвард в разговоре с клубной пресс-службой.

В первой половине сезона-2021/2022 Премьер-лиги Игнатьев провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями.

Первый матч после зимнего перерыва «Крылья» проведут против «Ростова» 27 февраля.