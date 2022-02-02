Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу того, что «армейцы» за последние полгода отдали в другие клубы четырех своих воспитанников.

- Фёдор Чалов, который ушел сейчас в аренду в «Базель», стал четвертым воспитанником ЦСКА, покинувшим клуб за последние полгода. Как вы это оцениваете?

- С одной стороны, школа должна работать и воспитанники должны продаваться. Это часть системы. Они не просто так уходят, а продаются за хорошие деньги.

- А почему они не могут заиграть в своем родном клубе?

- У каждого свои причины. У Чалова с Кучаевым было мало игровой практики. Марадишвили и Тикнизян не чувствовали, что будут футболистами основного состава и выдержат конкуренцию. Поступило хорошее предложение, и клуб их продал. Что касается Кучаева, он какое-то время в начале своей карьеры очень удачно вписывался, играл практически на всех позициях, но потом порвал кресты, долго восстанавливался и никак не мог набрать нужные кондиции. У него был хороший отрезок, когда он в четырех или пяти матчах подряд забивал и приносил результат. Но продолжения не последовало, Кучаев потерялся, не выдержал конкуренцию и сел на лавку. Поэтому переход в «Рубин» для него как шанс, толчок в развитии. Его отдали с правом выкупа, поэтому не знаю, вернется ли он в ЦСКА или нет. Но на сегодняшний момент лучше его продать или отдать в аренду. Если он заиграет и вернется в ЦСКА – это плюс. Если его продадут за хорошие деньги – тоже плюс.

- А если говорить про Чалова?

- Он никак не может себя найти на протяжении двух лет. То ли потерял мотивацию после предложений из-за границы, но у него должны быть новые цели и амбиции. Почему не поставить цель перейти в «Реал», Ливерпуль»? А Фёдор потерялся и получает мало игровой практики. Но молодому парню надо расти. Поэтому ему надо было уходить. Если он будет сидеть на лавке – ни к чему хорошему это не приведет. Возможно, смена обстановки и другая страна его мобилизует. Ему дали шанс. Если заиграет – все будет в его руках. Он пришел на место нападающего, который ушел в «Фиорентину». Значит, люди смотрят за «Базелем», и если Чалов начнет забивать – поступят предложения.

- Вся молодежь ЦСКА уходит в хорошие клубы: «Локомотив», «Рубин», «Базель». То есть, уровень у ребят есть, но в ЦСКА они не пригождаются.

- У каждого есть свои причины. «Локомотив» заплатил хорошие деньги за Тикнизяна и Марадишвили. За Кучаева тоже. Парень не играет, но есть хорошее предложение. Почему не отдать его? Посмотрите, в «Спартак» пришли Ваноли и Каттани, и стали продавать воспитанников «Спартака». Школа должна работать.

- ЦСКА отдал своих воспитанников, по сути, прямым конкурентам в чемпионате. Как к этому относитесь?

- Конечно, это смущает. Хочется, чтобы в ЦСКА играли свои воспитанники. У Сергея Галицкого есть мечта, чтобы в основе играло одиннадцать воспитанников, и он потихоньку к ней двигается. Для этого и создается академия. Но судьба распоряжается по-другому. Есть предложения, от которых невозможно отказаться.

- То есть, стратегия «Краснодара» не подходит ЦСКА?

- У каждого игрока свой уровень. С кем-то нельзя добиться чемпионства. Например, «Аякс» работает на Испанию, Англию, там постоянно игроки уходят. На их место приходят еще лучшие футболисты, с мотивацией. Система работает. Ну, не может человек реализоваться в ЦСКА. Понятно, что никому не хочется усиливать конкурентов, но жизнь так складывается. Плюс клуб на этом зарабатывает.

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- Аренду в «Базель» для Чалова можно считать успехом ЦСКА, учитывая, что карьера у него на спаде и ее надо перезапускать?

- Ему давно было пора уходить, потому что было видно, что он себя потерял. Возможно, смена обстановки пойдет ему на пользу. Тем более, у него конкуренты – молодые пацаны, его ровесники и еще младше. Ему дали шанс, а как Чалов им воспользуется – зависит от него.

- Пишут, что ЦСКА не рассчитывает на Ахметова. Он не воспитанник, но это тоже молодой футболист, на которого возлагали большие надежды. Может, в ЦСКА не умеют работать с молодежью?

- Возможно, что-то в этом и есть. Ставка была сделана на молодежь, и она не сработала. Поэтому клуб избавляется от этой идеи. Ребята не выросли, не стали игроками основы. Поэтому их не видят в этой системе и начали потихоньку пристраивать. Я думаю, что из этих футболистов один-два могли принести пользу ЦСКА.

- Кто?

- Кучаев и Марадишвили. Они спокойно могли дорасти до игроков основы, но для этого нужна практика. Если бы в аренде они прогрессировали, был бы смысл их возвращать.

Елена Григорьевская