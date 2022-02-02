«Спартак» отзаявил Максименко из РПЛ

Московский «Спартак» оформил отзаявку голкипера Александра Максименко. Руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов объяснил это решение.

«Максименко заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику. Он может играть как за основу, так и за «двойку», - передает слова представителя столичного клуба «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний вратарь принял участие в 12 встречах и пропустил 17 мячей. В четырех матчах Александр сохранил свои владения в неприкосновенности.

Максименко начинал этот сезон в качестве основного вратаря «народной команды», однако после череды ляпов уступил место в старте Александру Селихову.