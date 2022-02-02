Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отзаявил Максименко из РПЛ

02 Февраля 2022 • 13:00 Комментировать

Московский «Спартак» оформил отзаявку голкипера Александра Максименко. Руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов объяснил это решение.

«Максименко заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику. Он может играть как за основу, так и за «двойку», - передает слова представителя столичного клуба «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний вратарь принял участие в 12 встречах и пропустил 17 мячей. В четырех матчах Александр сохранил свои владения в неприкосновенности.

Максименко начинал этот сезон в качестве основного вратаря «народной команды», однако после череды ляпов уступил место в старте Александру Селихову.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко Дмитрий Зеленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
14:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отправил пожелания Карпину
13:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Ракицкого: «Зенит» предложил новый контракт, но не получается договориться по условиям»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Transfermarkt: Чалов - самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
13:16 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Переход в «Крылья Советов» - шаг вперёд»
13:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отзаявил Максименко из РПЛ
12:32 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев сменил «Рубин» на «Крылья Советов» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы Деспотовича в «Арсенале»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов официально
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!» 4
10:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Мухин оценил новичков ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал о трансфере из «Локомотива» в ЦСКА 1
08:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ищет замену Ахметову, на прицеле - два легионера
00:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины
01 Февраля
23:41 · Россия. Премьер-лига
В 5 клубах РПЛ вспышки коронавируса слухи
Все новости
Рекомендуем