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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иван Игнатьев сменил «Рубин» на «Крылья Советов» официально

02 Февраля 2022 • 12:32 Комментировать

Форвард Иван Игнатьев сменил команду. 23-летний футболист перебрался из казанского «Рубина» в самарские «Крылья Советов» на правах арендного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги нападающий принял участие в десяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 27 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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