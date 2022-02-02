Форвард Иван Игнатьев сменил команду. 23-летний футболист перебрался из казанского «Рубина» в самарские «Крылья Советов» на правах арендного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги нападающий принял участие в десяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 27 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.