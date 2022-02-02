Ринат Билялетдинов оценил перспективы Деспотовича в «Арсенале»

Футбольный специалист Ринат Билялетдинов, известный по работе в казанском «Рубине», поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры сербского нападающего Джордже Деспотовича. На прошлой неделе игрок досрочно расторг соглашение с клубом из Татарстана. Новым местом работы 29-летнего футболиста может стать тульский «Арсенал».

«Хороший вариант для Тулы, и для игрока. Деспотович точно усилит «Арсенал». Для Тулы это очень неплохой вариант, если он перейдет туда», - передает слова тренера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Джордже принял участие в девяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.