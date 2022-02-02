Экс-игрок «Локомотива» рассказал, за сколько Бышовец продавал место в составе

Экс-футболист московского «Локомотива» Иван Старков заявил, что при главном тренере Анатолии Бышовце продавались места в стартовом составе команды. Из-за этого игрок решил отказаться от сотрудничества с клубом и выбрал вариант с арендой.

«Мне предлагали, и другим молодым предлагали - тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты», - приводит слова Старкова Sport24.

Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Бышовца выступил Андрей Канчельскис. Бывший нападающий заявил, что специалист брал деньги с подопечных за места в национальной сборной страны. По словам Канчельскиса, он давал деньги своему агенту, который передавал их тренеру.