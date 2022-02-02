Защитник Сильвие Бегич досрочно вернулся из самарских «Крыльев Советов» в казанский «Рубин».

Клуб из Татарстана воспользовался правом возврата 28-летнего хорватского футболиста из аренды, об этом рапортует пресс-служба самарского коллектива.

Сильвие пополнил ряды «Крыльев Советов» в сентябре прошлого года. Защитник принял участие в 11 поединках и отметился одним забитым мячом.

Кроме того, самарцы объявили об уходе хавбека Дмитрия Кабутова. Стороны приняли решение о расторжении трудового соглашения. В этом сезоне на счету игрока десять матчей без результативных действий.