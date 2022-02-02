Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов официально

02 Февраля 2022 • 11:25 Комментировать

Защитник Сильвие Бегич досрочно вернулся из самарских «Крыльев Советов» в казанский «Рубин».

Клуб из Татарстана воспользовался правом возврата 28-летнего хорватского футболиста из аренды, об этом рапортует пресс-служба самарского коллектива.

Сильвие пополнил ряды «Крыльев Советов» в сентябре прошлого года. Защитник принял участие в 11 поединках и отметился одним забитым мячом.

Кроме того, самарцы объявили об уходе хавбека Дмитрия Кабутова. Стороны приняли решение о расторжении трудового соглашения. В этом сезоне на счету игрока десять матчей без результативных действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Кабутов Сильвие Бегич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
12:32 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев сменил «Рубин» на «Крылья Советов» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы Деспотовича в «Арсенале»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов официально
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!» 3
10:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Мухин оценил новичков ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал о трансфере из «Локомотива» в ЦСКА
08:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ищет замену Ахметову, на прицеле - два легионера
00:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины
01 Февраля
23:41 · Россия. Премьер-лига
В 5 клубах РПЛ вспышки коронавируса слухи
21:58 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Базеля»: «Чалов сходу сможет принести пользу нашему клубу»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Возможность играть в Европе упускать не хотелось» 2
20:59 · Россия. Премьер-лига
Чалов стал игроком «Базеля» официально
20:17 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У «Спартака» будут проблемы во второй части сезона» 1
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не разделяет решение Чалова перейти в «Базель»
Все новости
Рекомендуем