«С этим *** я больше ничего не хочу иметь»: Алиев жёстко оскорбил Газзаева

Бывший игрок сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев вспомнил о своем конфликте с экс-наставником «бело-голубых» Валерием Газзаевым. Футболист не стеснялся в выражениях в адрес российского тренера и оскорбил его во время интервью.

В разговоре на ютуб-канале «В гостях у Гордона» Алиев рассказал, что конфликт возник из-за того, что Газзаев сначала пообещал ему повязку капитана, а затем изменил свое решение, не предупредив Александра. Это очень сильно огорчило футболиста.

«Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я сказал: «С этим *** [человеком нетрадиционной ориентации] я больше ничего не хочу иметь. Для меня он не тренер», - заявил Алиев в беседе с журналистом.

Напомним, что Газзаев занимал пост главного тренера «Динамо» с 2009 по 2010 год. Под его руководством киевская команда стала серебряным призером УПЛ и обладателем суперкубка Украины.

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