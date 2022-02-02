Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«С этим *** я больше ничего не хочу иметь»: Алиев жёстко оскорбил Газзаева

02 Февраля 2022 • 11:17 Комментировать (2)

Бывший игрок сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев вспомнил о своем конфликте с экс-наставником «бело-голубых» Валерием Газзаевым. Футболист не стеснялся в выражениях в адрес российского тренера и оскорбил его во время интервью.

В разговоре на ютуб-канале «В гостях у Гордона» Алиев рассказал, что конфликт возник из-за того, что Газзаев сначала пообещал ему повязку капитана, а затем изменил свое решение, не предупредив Александра. Это очень сильно огорчило футболиста.

«Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я сказал: «С этим *** [человеком нетрадиционной ориентации] я больше ничего не хочу иметь. Для меня он не тренер», - заявил Алиев в беседе с журналистом.

Напомним, что Газзаев занимал пост главного тренера «Динамо» с 2009 по 2010 год. Под его руководством киевская команда стала серебряным призером УПЛ и обладателем суперкубка Украины.

Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Александр Алиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
crocodile
02 Февраля 2022 в 11:35
когда вы уже поймёте, что эта х…я [ фразы в скобочках] выглядит просто нелепо и стилистически ужасно?

что касается слов Алиева, то их с гораздо большим успехом можно использовать в адрес этой масляной сволочи Гордона, на передачу которого занесло этого дурачка.
а про Валерия Георгиевича так говорить нельзя (только надо постараться абстрагироваться от его думства)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
12:32 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев сменил «Рубин» на «Крылья Советов» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы Деспотовича в «Арсенале»
11:25 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили об уходе двух футболистов официально
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!» 3
10:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Мухин оценил новичков ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал о трансфере из «Локомотива» в ЦСКА
08:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ищет замену Ахметову, на прицеле - два легионера
00:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины
01 Февраля
23:41 · Россия. Премьер-лига
В 5 клубах РПЛ вспышки коронавируса слухи
21:58 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Базеля»: «Чалов сходу сможет принести пользу нашему клубу»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Возможность играть в Европе упускать не хотелось» 2
20:59 · Россия. Премьер-лига
Чалов стал игроком «Базеля» официально
20:17 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У «Спартака» будут проблемы во второй части сезона» 1
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не разделяет решение Чалова перейти в «Базель»
Все новости
Рекомендуем