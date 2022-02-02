Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!»

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев, поигравший в чемпионате России за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», высказался в адрес Ольги Смородской, ранее занимавшей пост президента «железнодорожников».

«Куда ты лезешь?! Женщина должна стоять возле плиты. Она должна руководить домашним очагом, а не пацанами в футбольной команде», - заявил Александр на канале «В гостях у Гордона» на Youtube.

Напомним, что Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. На его счету 25 поединков в составе «железнодорожников» в Премьер-лиге и 14 забитых мячей. За сборную Украины он провел 28 матчей, шесть раз поразив ворота соперников.

Алиев уже завершил профессиональную карьеру и занялся тренерской деятельностью.