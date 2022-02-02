Мухин оценил новичков ЦСКА

Перспективный хавбек столичного ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о новичках «армейского» клуба. В зимнее трансферное окно ряды команды пополнили полузащитники Хесус Медина и Юсуф Язиджи.

«Нормальные ребята. У Медины хороший дальний удар, у Юсуфа хороший дриблинг, сильная левая. И удар у него хороший, головой тоже отлично бьет», - передает слова Мухина «Спорт-экспресс».

Медина перебрался в ЦСКА на правах свободного агента. С 24-летним парагвайцем подписан контракт до середины 2025 года.

В свою очередь Язиджи перешел в московский клуб на правах аренды из «Лилля». Соглашение турка рассчитано до конца этого сезона.