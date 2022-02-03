Канада стала футбольной державой: за счёт чего они этого достигли

В преддверии Олимпийских игр канадцы ожидают от своих хоккеистов золотых медалей. Если бы выступали ребята из НХЛ, то шансов на итоговый успех у «кленовых листьев» было бы заметно больше. Но как бы ни выступила сборная Канада на хоккейном олимпийском турнире, с большой вероятностью, мы снова увидим эту страну, но уже без коньков. Сборная Канады по футболу возглавляет отборочную группу КОНКАКАФ и за четыре тура до финиша имеет отрыв в пять очков от четвёртой позиции, а значит уже в ближайших матчах «красные» могут оформить свой второй в истории и первый с 1986 года выход на чемпионат мира по футболу.

Единственное участие сборной Канады на чемпионате мира по футболу не принесло ей не только набранных очков, но и забитых голов. Франция, СССР и Венгрия на троих отправили в ворота североамериканцев пять мячей. Вряд ли кто-то из канадцев сильно расстроился, лучшего результата ждать и не стоило: Канада же, они только в хоккей умеют играть! Но подобных возгласов становится всё меньше. Сборная Канады, наполненная игроками разных национальностей, выходит на мировую арену. И делает это очень удачно.

Лидер сборной Канады – выходец из Ганы Альфонсо Дэвис – один из лучших молодых игроков современности. Он уже трижды становился чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Баварией». И Дэвису всего 21 год. Чуть старше его Джонатан Дэвид, регулярно забивающий за «Лилль» и ставший вместе с французским клубом чемпионом и обладателем Суперкубка Франции. Лучший бомбардир сборной и отборочного цикла Кайл Ларин «зажигает» в «Бешикташе», вместе с которым также выиграл чемпионское звание и национальный кубок. Ему 26 лет. Есть ещё Тейджон Бьюкенен, которому 22 года. Полузащитник совсем недавно подписал контракт с «Брюгге» и может раскрыться на мундиале. Самому опытному игроку национальной команды Атибе Хатчинсону 38 лет. Он начинал карьеру, когда Оуэн Харгривс выбрал Англию в качестве национальной сборной. И сегодня за счёт опыта Атибы команда выглядит весьма сбалансированно на поле. Но откуда в совсем не футбольной стране взялось такое поколение?

Во-первых, в Канаде выстроена своя система подготовки, которая вобрала в себя лучшие европейские образцы. До 12 лет тренеры включают мальчишек и девчонок в игру без турнирного давления – только игра в чистом виде, обучение базовым навыкам. Следом психологическая работа, как правильно принимать победы и поражения. Лишь с 15 лет играют по всем футбольным правилам. В этом возрасте «вундеркинды», как, например, Дэвис, подписывают свои первые контракты. Но это исключение из правил. Основная база игроков формируется к 18-19 годам, когда и становятся профессионалами. Во-вторых, сборную Канады возглавляет Джон Хердман, который поработал в Англии, Новой Зеландии и уже 10 лет работает с Канадой. Сначала была женская сборная, вместе с которой специалист взял медали всех достоинств на Олимпийских играх. В-третьих – ожидание. Правильные люди, методики и терпение – всё это сошлось в хоккейной стране. Однако счастье может прийти и в футболе. Нужно только быть к нему готовым…

Константин Лицин