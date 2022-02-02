Мухин рассказал о трансфере из «Локомотива» в ЦСКА

20-летний опорный полузащитник Максим Мухин высказался о своем переходе из ЦСКА в «Локомотив». Хавбек сменил клубную прописку летом прошлого года, заключив с «железнодорожниками» контракт до середины 2026 года.

В интервью журналисту «Спорт-экспресса» Максим заявил, что решение о трансфере было принято им и его агентом. Он отметил, что был не против остаться в «Локо», однако со стороны клуба не было ответной реакции.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник поучаствовал в 17 поединках, в которых не отметился голевыми действиями. В пассиве Максима семь желтых карточек.