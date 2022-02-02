ЦСКА ищет замену Ахметову, на прицеле - два легионера

Московский ЦСКА планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно, об этом посредством своего телеграм-канала отрапортовал журналист Иван Карпов.

Как сообщает инсайдер, «армейцы» ведут переговоры с хавбеком «Лилля» Шеке, а также с представителем лиссабонской «Бенфики» Жедсоном Фернандешем. Не исключено, что московский клуб подпишет обоих футболистов этой зимой.

«Армейцы» подыскивают альтернативу Ильзату Ахметову, с которым не планируют продлевать трудовое соглашение. Действующий контракт игрока истекает летом текущего года.

В данный момент ЦСКА ведет подготовку к возобновлению сезона. На зимнюю паузу команда ушла на четвертом месте в РПЛ.