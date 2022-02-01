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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В 5 клубах РПЛ вспышки коронавируса слухи

01 Февраля 2022 • 23:41 Комментировать

Начало весенней части сезона российского футбола может быть поставлено под вопрос. Дело в том, что в некоторых клубах Премьер-лиги зафиксированы случаи заболевания футболистов коронавирусом.

Ранее был отменен товарищеский матч между «Рубином» и «Сочи» и не из-за того, что у клубов изменились планы, а скорее из-за COVID-19.

Много заболевших в «Динамо», включая Арсена Захаряна, и в «Уфе», а тульский «Арсенал» из-за обилия инфицированных футболистов не исключает обращения к руководству РПЛ с просьбой передвинуть рестарт сезона, сообщает источник Sports.ru.

Напомним, что первые официальные матчи 2022 года запланированы на конец февраля.

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