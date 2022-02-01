Самые дорогие трансферы зимы-2022: «Зенит» на 8 месте

В Европе закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие переходы января.

В январе было много интересных сделок. В топ-10 самых дорогих трансферов попало приобретение российского клуба, продажа украинского, несколько удачных переходов из Южной Америки, а возглавил чарт молодой перспективный форвард. Все цены указаны согласно данным портала transfermarkt.

Хулиан Альварес

Куда: «Манчестер Сити» (Англия)

Откуда: «Ривер Плейт» (Аргентина)

Стоимость: 17 млн евро

«Манчестер Сити» решил усилить атаку не самым звёздным форвардом. Хотя те, кто следил за матчами «Ривер Плейта», знают, что Альварес – отличный нападающий, который забивает пачками, причём по-разному, а ещё играет и в подыгрыше. Аргентинец талантлив, обладает задатками суперфорварда, и ему всего 22 года. Идеальная база для Хосепа Гвардиолы, чтобы вылепить из Альвареса то, что ему нужно.

Правда, Альварес присоединится к «горожанам» только летом. На ближайшие полгода «Сити» оставил форварда в «Ривер Плейте». Конечно, Альварес вряд ли сможет конкурировать с Холанном, если он станет «горожанином», но вот с другими нападающими южноамериканец сможет побороться за место в стартовом составе.

Родриго Бентанкур

Куда: «Тоттенхэм» (Англия)

Откуда: «Ювентус» (Италия)

Стоимость: 19 млн евро

«Ювентус» этой зимой занимался тем, что сбрасывал «балласт». В «Тоттенхэм» отправились сразу двое футболистов: Деян Кулушевски был отдан в аренду, а Родриго Бентанкура продали. Когда летом 2017-го «старая синьора» приобрела уругвайца у «Боки Хуниорс» за 21,7 миллиона евро, то ожидала от него прогресса. Бентанкур же в общем показал себя как неплохой центральный полузащитник, но без каких-то суперкачеств.

Для «Тоттенхэма» же 24-летний уругваец может стать усилением. «Шпорам» надо было укреплять среднюю линию, и для Конте, который привык строить команды без изюминки, довольно простой Бентанкур может стать важным звеном. Биться уругваец умеет, а это для Англии уже важное качество.

Юри Алберто

Куда: «Зенит» (Россия)

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Откуда: «Интернасьональ» (Бразилия)

Стоимость: 20 млн евро

Российский чемпионат оказался в топ-10 самых дорогих трансферов мира, причём в качестве покупателя. «Зенит» расстался с Сердаром Азмуном, а на его место подписал Юри Алберто из «Интернасьоналя». Бразильца считают в Южной Америке чуть ли не более перспективным форвардом, чем Альвареса, который перебрался в «Манчестер Сити».

Честно говоря, очень интересно посмотреть в действии этого 20-летнего форварда. Главное, чтобы бразильская диаспора в «Зените» не привела к разрушению команды, как это порой бывало в истории футбола.

Виталий Миколенко

Куда: «Эвертон» (Англия)

Откуда: «Динамо» Киев (Украина)

Стоимость: 23,5 млн евро

Два сезона подряд в групповом турнире Лиги чемпионов делают своё дело. «Эвертон» выложил киевскому «Динамо» более 20 миллионов евро за 22-летнего левого защитника Виталия Миколенко. Между прочим, он стал четвёртым в списке самых дорогих украинцев. Больше, чем за Миколенко, платили только за Шевченко (дважды – сначала «Милан», потом «Челси»), за Ярмоленко («Боруссия» из Дортмунда) и за Чигринского («Барселона»).

Отдельно можно порадоваться за стратегию «Динамо». Киевляне делают ставку на своих воспитанников, и на примере Миколенко видно, что в этом есть не только спортивный, но и финансовый смысл. «Динамо» дало возможность молодым игрокам выходить на поле, прогрессировать и расти. Теперь интересно, кого киевляне продадут следующим – Шапаренко, Забарного или кого-то другого.

Люка Динь

Куда: «Астон Вилла» (Англия)

Откуда: «Эвертон» (Англия)

Стоимость: 30 млн евро

Купив Миколенко, «Эвертон» расстался с другим левым защитником – Люка Динем. По ходу этого сезона 28-летний француз потерял место в основном составе «ирисок», а в СМИ сообщалось о конфликте футболиста с главным тренером ливерпульцев Рафаэлем Бенитесом. Интересно, что, по слухам, Динь входил в сферу интересов «Челси», «Наполи» и «Интера». Однако лондонцы готовы были лишь взять француза в аренду, а итальянцы не собирались платить большие деньги.

Этой ситуацией воспользовалась «Астон Вилла», которая нашла требуемые «Эвертоном» деньги. Правда, Динь заявил, что ключевым фактором в его выборе была фигура главного тренера бирмингемцев Стивена Джеррарда.

Крис Вуд

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Бёрнли» (Англия)

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Стоимость: 30 млн евро

Здесь уместен мем про ожидание и реальность. Все ждали от богатеев из «Ньюкасла» покупки звёздного форварда, но вместо этого «сороки» подписали Криса Вуда из «Бёрнли». 30-летний нападающий из Новой Зеландии до перехода в «Ньюкасл» в текущем сезоне провёл 17 матчей в Премьер-лиге и забил всего 3 гола. На роль звёздного форварда явно не тянет, хотя помочь в борьбе за выживание может.

В этой сделке интересен другой момент. «Бёрнли» сам борется за выживание, и на момент продажи Вуда у обеих команд было одинаковое количество очков, и обе шли в зоне вылета. Однако «бордовые» отпустили своего нападающего в стан прямого конкурента, видимо, посчитав, что компенсация в размере 30 миллионов евро превышает риск вылета.

Бруну Гимараэш

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Лион» (Франция)

Стоимость: 42,1 млн евро

«Ньюкасл», от которого ждали дорогих трансферов этой зимой, в итоге никого не поразил своей активностью. Самым дорогим приобретением «сорок» в январе стал Бруну Гимараэш, за которого выложили 42 миллиона евро. Откровенно говоря, кажется, что «Лион» просто воспользовался ситуацией «Ньюкасла», сумев серьёзно заработать.

Гимараэшу 24 года, на его счету 3 матча за сборную Бразилии. Воображение не поражает. Гимараэш – хороший футболист, в этом сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Франции и сделал 4 результативные передачи. И всё же 40 с лишним миллионов – сумма, кажущаяся чрезмерной. Однако «Ньюкасл», который борется за выживание, никого интереснее подписать не смог.

Луис Диас

Куда: «Ливерпуль» (Англия)

Откуда: «Порту» (Португалия)

Стоимость: 45 млн евро

«Порту» известен умением продавать своих футболистов в большие клубы, и зимой «драконы» совершили очередной такой трансфер. Два с половиной года назад Луис Диас был приобретён у колумбийского «Хуниора» за 7,2 миллиона евро, а теперь продан в «Ливерпуль» более чем в 6 раз дороже. 25-летний левый вингер был интересен многим, но мерсисайдцы выиграли эту конкуренцию.

Диас был лидером «Порту» – только в этом сезоне в чемпионате Португалии он забил 14 голов в 18 матчах. Также колумбиец дважды поразил ворота «Милана» в Лиге чемпионов, что позволило «драконам» занять третье место в группе с тем же самым «Ливерпулем». Приобретение Диаса – это, видимо, начало обновления атаки мерсисайдцев. Через полтора года завершатся контракты у Салаха и Мане, и «Ливерпуль», возможно, нашёл замену по крайней мере одному из них. Диас был очень хорош в Португалии, и теперь интересно посмотреть, как у него получится в Англии.

Ферран Торрес

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Манчестер Сити» (Англия)

Стоимость: 55 млн евро

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В конце декабря 2021 года «Барселона» объявила о подписании правого вингера «Манчестер Сити». Феррану Торресу 21 год, он закрепился в составе сборной Испании, но вот в Англии завоевать место не смог. В текущем сезоне во всех турнирах вингер провёл всего 7 матчей, что вряд ли может устраивать. «Барселоне» же в свою очередь усиление просто необходимо.

Сделка кажется удачной для всех. «Манчестер Сити» получил неплохую сумму за запасного футболиста, которого полтора года назад покупали за 33,5 миллиона евро. «Барселона» укрепилась молодым и уже мастеровитым игроком группы атаки, которому не понадобится адаптироваться к чемпионату Испании. Сам Ферран Торрес будет играть, а возможно, именно вокруг него каталонцы будут строить атаку. В общем, на бумаге всё выглядит идеально.

Душан Влахович

Куда: «Ювентус» (Италия)

Откуда: «Фиорентина» (Италия)

Стоимость: 81,6 млн евро

Серб, пожалуй, был третьим нападающим в последние года полтора, которого связывали с переходом в топ-клуб после Мбаппе и Холанна. Влаховича сватали во многие команды, но в итоге он сменил «Фиорентину» на «Ювентус». «Фиалки» в очередной раз продали своего лучшего футболиста в стан туринцев, что вновь спровоцировало фанатов флорентийцев развешивать грозные баннеры. Однако примеры Роберто Баджо из прошлого и более свежие – Федерико Бернардески и Федерико Кьезы – показывают, что сербу волноваться не стоит.

Влаховичу в конце января исполнилось 22 года, и он явно созрел для того, чтобы попробовать свои силы в большом клубе и на уровне Лиги чемпионов. В этом сезоне серб в 21 матче Серии А забил 17 голов, в минувшем его показатель был равен 21 точному удару в 37 встречах. В «Ювентусе» Влаховичу есть место в основном составе, так как Альваро Мората и Мойзе Кин не забивают. Остальное будет зависеть исключительно от серба. Кстати, Влахович стал самым дорогим сербом в истории.

Роман АНДРЕЕВ

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