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Самые дорогие трансферы зимы-2022: «Зенит» на 8 месте

01 Февраля 2022 • 23:23 Комментировать

В Европе закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет самые дорогие переходы января.

В январе было много интересных сделок. В топ-10 самых дорогих трансферов попало приобретение российского клуба, продажа украинского, несколько удачных переходов из Южной Америки, а возглавил чарт молодой перспективный форвард. Все цены указаны согласно данным портала transfermarkt.

Хулиан Альварес

Куда: «Манчестер Сити» (Англия)

Откуда: «Ривер Плейт» (Аргентина)

Стоимость: 17 млн евро

«Манчестер Сити» решил усилить атаку не самым звёздным форвардом. Хотя те, кто следил за матчами «Ривер Плейта», знают, что Альварес – отличный нападающий, который забивает пачками, причём по-разному, а ещё играет и в подыгрыше. Аргентинец талантлив, обладает задатками суперфорварда, и ему всего 22 года. Идеальная база для Хосепа Гвардиолы, чтобы вылепить из Альвареса то, что ему нужно.

Правда, Альварес присоединится к «горожанам» только летом. На ближайшие полгода «Сити» оставил форварда в «Ривер Плейте». Конечно, Альварес вряд ли сможет конкурировать с Холанном, если он станет «горожанином», но вот с другими нападающими южноамериканец сможет побороться за место в стартовом составе.

Родриго Бентанкур

Куда: «Тоттенхэм» (Англия)

Откуда: «Ювентус» (Италия)

Стоимость: 19 млн евро

«Ювентус» этой зимой занимался тем, что сбрасывал «балласт». В «Тоттенхэм» отправились сразу двое футболистов: Деян Кулушевски был отдан в аренду, а Родриго Бентанкура продали. Когда летом 2017-го «старая синьора» приобрела уругвайца у «Боки Хуниорс» за 21,7 миллиона евро, то ожидала от него прогресса. Бентанкур же в общем показал себя как неплохой центральный полузащитник, но без каких-то суперкачеств.

Для «Тоттенхэма» же 24-летний уругваец может стать усилением. «Шпорам» надо было укреплять среднюю линию, и для Конте, который привык строить команды без изюминки, довольно простой Бентанкур может стать важным звеном. Биться уругваец умеет, а это для Англии уже важное качество.

Юри Алберто

Куда: «Зенит» (Россия)

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Откуда: «Интернасьональ» (Бразилия)

Стоимость: 20 млн евро

Российский чемпионат оказался в топ-10 самых дорогих трансферов мира, причём в качестве покупателя. «Зенит» расстался с Сердаром Азмуном, а на его место подписал Юри Алберто из «Интернасьоналя». Бразильца считают в Южной Америке чуть ли не более перспективным форвардом, чем Альвареса, который перебрался в «Манчестер Сити».

Честно говоря, очень интересно посмотреть в действии этого 20-летнего форварда. Главное, чтобы бразильская диаспора в «Зените» не привела к разрушению команды, как это порой бывало в истории футбола.

Виталий Миколенко

Куда: «Эвертон» (Англия)

Откуда: «Динамо» Киев (Украина)

Стоимость: 23,5 млн евро

Два сезона подряд в групповом турнире Лиги чемпионов делают своё дело. «Эвертон» выложил киевскому «Динамо» более 20 миллионов евро за 22-летнего левого защитника Виталия Миколенко. Между прочим, он стал четвёртым в списке самых дорогих украинцев. Больше, чем за Миколенко, платили только за Шевченко (дважды – сначала «Милан», потом «Челси»), за Ярмоленко («Боруссия» из Дортмунда) и за Чигринского («Барселона»).

Отдельно можно порадоваться за стратегию «Динамо». Киевляне делают ставку на своих воспитанников, и на примере Миколенко видно, что в этом есть не только спортивный, но и финансовый смысл. «Динамо» дало возможность молодым игрокам выходить на поле, прогрессировать и расти. Теперь интересно, кого киевляне продадут следующим – Шапаренко, Забарного или кого-то другого.

Люка Динь

Куда: «Астон Вилла» (Англия)

Откуда: «Эвертон» (Англия)

Стоимость: 30 млн евро

Купив Миколенко, «Эвертон» расстался с другим левым защитником – Люка Динем. По ходу этого сезона 28-летний француз потерял место в основном составе «ирисок», а в СМИ сообщалось о конфликте футболиста с главным тренером ливерпульцев Рафаэлем Бенитесом. Интересно, что, по слухам, Динь входил в сферу интересов «Челси», «Наполи» и «Интера». Однако лондонцы готовы были лишь взять француза в аренду, а итальянцы не собирались платить большие деньги.

Этой ситуацией воспользовалась «Астон Вилла», которая нашла требуемые «Эвертоном» деньги. Правда, Динь заявил, что ключевым фактором в его выборе была фигура главного тренера бирмингемцев Стивена Джеррарда.

Крис Вуд

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Бёрнли» (Англия)

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Стоимость: 30 млн евро

Здесь уместен мем про ожидание и реальность. Все ждали от богатеев из «Ньюкасла» покупки звёздного форварда, но вместо этого «сороки» подписали Криса Вуда из «Бёрнли». 30-летний нападающий из Новой Зеландии до перехода в «Ньюкасл» в текущем сезоне провёл 17 матчей в Премьер-лиге и забил всего 3 гола. На роль звёздного форварда явно не тянет, хотя помочь в борьбе за выживание может.

В этой сделке интересен другой момент. «Бёрнли» сам борется за выживание, и на момент продажи Вуда у обеих команд было одинаковое количество очков, и обе шли в зоне вылета. Однако «бордовые» отпустили своего нападающего в стан прямого конкурента, видимо, посчитав, что компенсация в размере 30 миллионов евро превышает риск вылета.

Бруну Гимараэш

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Лион» (Франция)

Стоимость: 42,1 млн евро

«Ньюкасл», от которого ждали дорогих трансферов этой зимой, в итоге никого не поразил своей активностью. Самым дорогим приобретением «сорок» в январе стал Бруну Гимараэш, за которого выложили 42 миллиона евро. Откровенно говоря, кажется, что «Лион» просто воспользовался ситуацией «Ньюкасла», сумев серьёзно заработать.

Гимараэшу 24 года, на его счету 3 матча за сборную Бразилии. Воображение не поражает. Гимараэш – хороший футболист, в этом сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Франции и сделал 4 результативные передачи. И всё же 40 с лишним миллионов – сумма, кажущаяся чрезмерной. Однако «Ньюкасл», который борется за выживание, никого интереснее подписать не смог.

Луис Диас

Куда: «Ливерпуль» (Англия)

Откуда: «Порту» (Португалия)

Стоимость: 45 млн евро

«Порту» известен умением продавать своих футболистов в большие клубы, и зимой «драконы» совершили очередной такой трансфер. Два с половиной года назад Луис Диас был приобретён у колумбийского «Хуниора» за 7,2 миллиона евро, а теперь продан в «Ливерпуль» более чем в 6 раз дороже. 25-летний левый вингер был интересен многим, но мерсисайдцы выиграли эту конкуренцию.

Диас был лидером «Порту» – только в этом сезоне в чемпионате Португалии он забил 14 голов в 18 матчах. Также колумбиец дважды поразил ворота «Милана» в Лиге чемпионов, что позволило «драконам» занять третье место в группе с тем же самым «Ливерпулем». Приобретение Диаса – это, видимо, начало обновления атаки мерсисайдцев. Через полтора года завершатся контракты у Салаха и Мане, и «Ливерпуль», возможно, нашёл замену по крайней мере одному из них. Диас был очень хорош в Португалии, и теперь интересно посмотреть, как у него получится в Англии.

Ферран Торрес

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Манчестер Сити» (Англия)

Стоимость: 55 млн евро

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В конце декабря 2021 года «Барселона» объявила о подписании правого вингера «Манчестер Сити». Феррану Торресу 21 год, он закрепился в составе сборной Испании, но вот в Англии завоевать место не смог. В текущем сезоне во всех турнирах вингер провёл всего 7 матчей, что вряд ли может устраивать. «Барселоне» же в свою очередь усиление просто необходимо.

Сделка кажется удачной для всех. «Манчестер Сити» получил неплохую сумму за запасного футболиста, которого полтора года назад покупали за 33,5 миллиона евро. «Барселона» укрепилась молодым и уже мастеровитым игроком группы атаки, которому не понадобится адаптироваться к чемпионату Испании. Сам Ферран Торрес будет играть, а возможно, именно вокруг него каталонцы будут строить атаку. В общем, на бумаге всё выглядит идеально. 

Душан Влахович

Куда: «Ювентус» (Италия)

Откуда: «Фиорентина» (Италия)

Стоимость: 81,6 млн евро

Серб, пожалуй, был третьим нападающим в последние года полтора, которого связывали с переходом в топ-клуб после Мбаппе и Холанна. Влаховича сватали во многие команды, но в итоге он сменил «Фиорентину» на «Ювентус». «Фиалки» в очередной раз продали своего лучшего футболиста в стан туринцев, что вновь спровоцировало фанатов флорентийцев развешивать грозные баннеры. Однако примеры Роберто Баджо из прошлого и более свежие – Федерико Бернардески и Федерико Кьезы – показывают, что сербу волноваться не стоит.

Влаховичу в конце января исполнилось 22 года, и он явно созрел для того, чтобы попробовать свои силы в большом клубе и на уровне Лиги чемпионов. В этом сезоне серб в 21 матче Серии А забил 17 голов, в минувшем его показатель был равен 21 точному удару в 37 встречах. В «Ювентусе» Влаховичу есть место в основном составе, так как Альваро Мората и Мойзе Кин не забивают. Остальное будет зависеть исключительно от серба. Кстати, Влахович стал самым дорогим сербом в истории.

Роман АНДРЕЕВ

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Какой из трансферов самый перспективный?
Хулиан Альварес («Манчестер Сити») Родриго Бентанкур («Тоттенхэм») Юри Алберто («Зенит») Виталий Миколенко («Эвертон») Люка Динь («Астон Вилла») Крис Вуд («Ньюкасл») Бруну Гимараэш («Ньюкасл») Луис Диас («Ливерпуль») Ферран Торрес («Барселона») Душан Влахович («Ювентус»)
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