Спортивный директор «Базеля»: «Чалов сходу сможет принести пользу нашему клубу»

Спортивный директор «Базеля» Филипп Кауфманн дал лестную характеристику новому форварду своей команды, Фёдору Чалову.

«Фёдор Чалов - серьёзный разноплановый нападающий, который сходу сможет принести пользу нашему клубу», - приводит слова функционера клубный сайт «Базеля».

Кауфманн также отметил серьезный опыт российского футболиста, несмотря на молодость, и выразил надежду, что Чалов поможет клубу в том числе и на международной арене.

«Базель» идет на втором месте в чемпионате Швейцарии, а также сыграет в весенней стадии Лиги конференций. Добавим, что у «Базеля» нет опции выкупа контракта форварда.