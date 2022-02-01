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Спортивный директор «Базеля»: «Чалов сходу сможет принести пользу нашему клубу»

01 Февраля 2022 • 21:58 Комментировать

Спортивный директор «Базеля» Филипп Кауфманн дал лестную характеристику новому форварду своей команды, Фёдору Чалову.

«Фёдор Чалов - серьёзный разноплановый нападающий, который сходу сможет принести пользу нашему клубу», - приводит слова функционера клубный сайт «Базеля».

Кауфманн также отметил серьезный опыт российского футболиста, несмотря на молодость, и выразил надежду, что Чалов поможет клубу в том числе и на международной арене.

«Базель» идет на втором месте в чемпионате Швейцарии, а также сыграет в весенней стадии Лиги конференций. Добавим, что у «Базеля» нет опции выкупа контракта форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов Филипп Кауфманн
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