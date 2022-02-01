Чалов: «Возможность играть в Европе упускать не хотелось»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов объяснил решение продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии. 23-летний футболист сам инициировал переход в «Базель», узнав о предложении со стороны зарубежного клуба: «Возможность играть в Европе упускать не хотелось».

- Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле, - цитирует Чалова клубная пресс-служба ЦСКА.

Футболист надеется на то, что за рубежом будет чаще появляться на поле, и эта игровая практика поможет ему стать сильнее.

Напомним, что Чалов забил три гола в 16 матчах за ЦСКА. Арендный контракт не предусматривает опции выкупа.