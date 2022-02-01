Форвард ЦСКА Фёдор Чалов завершит процесс перехода в «Базель». О подписании контракта объявили пресс-службы клубов. Арендная сделка рассчитана до конца сезона и не предполагает возможности выкупа контракта 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне Чалов выходил на поле в 16 поединках, в которых отметился тремя результативными передачами и двумя ассистами.

Напомним, что несколько лет назад руководство «армейцев» отклонило щедрое предложение по игроку из английской Премьер-лиги, сейчас же приходится «реанимировать» карьеру Чалова, который слабо напоминает тог паренька, который не так давно был лучшим бомбардиром в сезоне 2018/19.