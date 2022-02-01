Бышовец: «У «Спартака» будут проблемы во второй части сезона»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что многочисленные новички московского «Спартака» не особо помогут команде подняться в турнирной таблице РПЛ.

- Думаю, у «Спартака» будут проблемы во второй части сезона, хотя, казалось бы, куда еще хуже, - заявил Бышовец «РБ Спорту».

Именитый наставник считает, что хаотичные массовые закупки новых исполнителей только вредят клубу, и из-за отсутствия стратегии в этом вопросе так часто приходится менять тренеров.

Напомним, что «Спартак» завершил первую часть сезона на девятом месте. В прошлом году «красно-белые» завоевали серебро.