Сёмин не разделяет решение Чалова перейти в «Базель»

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин не считает переход Фёдора Чалова в «Базель» хорошим решением.

«Переход в «Базель» — два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости».

Также, экс-тренер «Локомотива» выразил непонимание этого действия от российского нападающего и напомнил, что ещё не так давно Фёдор мог отправиться играть в Англию.

74-летний тренер для Sport24 добавил, что в Швейцарии возможен даже регресс футболиста.

Напомним, что «Базель» договорился с ЦСКА о «сухой» аренде до конца сезона без права выкупа. Ряд источников сообщает, что официальное представление Чалова в роли игрока швейцарского клуба состоится в ближайшее время.