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Сёмин не разделяет решение Чалова перейти в «Базель»

01 Февраля 2022 • 19:05 Комментировать

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин не считает переход Фёдора Чалова в «Базель» хорошим решением. 

«Переход в «Базель» — два шага назад. Швейцарская лига слабее нашей, поэтому не вижу здесь повода для гордости».

Также, экс-тренер «Локомотива» выразил непонимание этого действия от российского нападающего и напомнил, что ещё не так давно Фёдор мог отправиться играть в Англию.

74-летний тренер для Sport24 добавил, что в Швейцарии возможен даже регресс футболиста.

Напомним, что «Базель» договорился с ЦСКА о «сухой» аренде до конца сезона без права выкупа. Ряд источников сообщает, что официальное представление Чалова в роли игрока швейцарского клуба состоится в ближайшее время. 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Юрий Сёмин Фёдор Чалов трансферы футбола - зима 2022
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