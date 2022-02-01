Бывший игрок «Интера», «Байера» и сборной Бразилии Зе Элиас в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подробно рассказал про Юри Алберто, ставшего новичком «Зенита».

Какие сильные стороны у Юри Алберто?

Говоря о Юри Алберто, в первую очередь мне на ум приходит движение. Он постоянно в атаке, он постоянно перемещается. Ищет пространство, старается отрываться от защитников, уводит за собой игроков. Он действительно делает много для того, чтобы участвовать в командной игре, порой он освобождает зоны для партнеров, а иногда врывается туда сам. В общем, бег и перемещения - это его сильная сторона. При этом, это не какой-то сумасшедший бег по всему полю, как это делал, например, Гаттузо. Алберто расчетлив в своих перемещениях. Я уделил так много внимания его бегу, потому что это уникально для нападающего из Бразилии, как мне кажется. Все-таки у нас форварды, как правило, более пассивны и статичны, они ждут мяч, а Юри его ищет.

Как вы считаете, 24 миллиона - адекватная цена?

Если честно, я был удивлен. Он очень молод и пока не играл за сборную Бразилии. Это очень большие деньги, но вы знаете, сейчас очень сложно оперировать цифрами, порой бразильцы, которые толком не поиграли, уезжают за 40 миллионов евро! Говорить о цене сейчас очень сложно.

Как вы думаете, Юри будет в скором времени играть за сборную Бразилии?

Я не могу сказать, что он точно будет играть в скором времени за сборную Бразилии. Это не тот игрок, про которого все говорят, что он однозначно лидер сборной в будущем. Но он хороший футболист, просто вы должны понимать, что сейчас в сборной Бразилии много сильных нападающих, их количество растет, а значит и конкуренция тоже. Поэтому все возможно, ему надо будет проявить себя в России и особенно в международных матчах. Не думайте, что я недооцениваю его, вполне понятно почему «Зенит» его приобрел. В команде есть сильные игроки, в том числе из Бразилии, так что он будет расти с ними, а насколько - вопрос в его трудолюбии и мотивации. Футболист должен быть голоден до футбола.

Сергей Румянцев