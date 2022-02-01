В Швейцарии уверены, что Чалов перешёл в «Базель»

С каждым днём всё больше и больше конкретики становится в новостях касательно перехода российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».

О том, что стороны уладили все вопросы и готовы к вояжу 23-летнего форварда в Швейцарию, сообщил главный редактор издания Blick Андреас Бени в своих социальных сетях. В ближайшее время придётся ожидать официального пресс-релиза из Москвы и Базеля.

Чалов уже вылетел из лагеря «армейцев» в Испании и направился в расположение вице-чемпиона Швейцарии. В настоящий момент «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге, отставая от «Цюриха» на 7 очков.

По данным СМИ, речь шла об аренде без правом выкупа до конца сезона.