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В Швейцарии уверены, что Чалов перешёл в «Базель»

01 Февраля 2022 • 16:28 Комментировать
С каждым днём всё больше и больше конкретики становится в новостях касательно перехода российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель».

О том, что стороны уладили все вопросы и готовы к вояжу 23-летнего форварда в Швейцарию, сообщил главный редактор издания Blick Андреас Бени в своих социальных сетях. В ближайшее время придётся ожидать официального пресс-релиза из Москвы и Базеля.

Чалов уже вылетел из лагеря «армейцев» в Испании и направился в расположение вице-чемпиона Швейцарии. В настоящий момент «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге, отставая от «Цюриха» на 7 очков. 

По данным СМИ, речь шла об аренде без правом выкупа до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва РПЛ Фёдор Чалов трансферы футбола - зима 2022
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