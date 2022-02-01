Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансферную политику «сине-бело-голубых».

- Одним из главных трансферных событий для «Зенита» стал уход Сердара Азмуна. Учитывая, что игрок уходит уже зимой, насколько сложно будет команде перестроиться?

- Я положительно расцениваю то, что Азмун уходит именно сейчас, а не летом. Это лучше и для самого Азмуна, ему не придётся, скажем так, досиживать контракт. И для клуба лучше, потому что не понятно, с какой мотивацией Сердар бы играл. Трудно играть, когда ты уже на чемоданах. Безусловно, он бы приносил какую-то пользу, но ситуация разрешилась хорошо и для клуба, и для игрока. А что касается замены, проблемы будут минимальны, на мой взгляд. Главное будет адаптация новых игроков. В целом, уровень мастерства Альберто, который заменит Азмуна, не должен быть ниже. Я его не знаю, но люди, которые принимали решение, наверное, следили за ним и его игрой. Я убеждён, что уровень его мастерства не ниже, чем у Азмуна. Иначе бы такую рокировку не делали.

- Но вы согласны с тем, что Азмун был одним из сильнейших игроков РПЛ?

- Да, считаю, что он был одним из лучших. Сложно выделить кого-то сильнейшего. Но Азмун был очень полезен в «Зените». Он был нужным игроком. Учитывая, что «Зенит» - лидер чемпионата, Азмун, конечно же, один из сильнейших в РПЛ. Но мы ещё не знаем, как заиграет Алберто. Возможно, теперь он будет одним из лучших. Это обычная ротация. Клубы, имеющие финансовые возможности, всегда занимаются ротацией. Даже если всё хорошо, берут трофеи, выигрывают Лигу чемпионов, всё равно появляются новые игроки. Всегда ищут возможности для улучшения.

- «Зенит» ещё подписал Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Как думаете, сможет ли он постараться занять место в стартовом составе?

- Трудно прогнозировать, но я буду болеть всей душой за то, чтобы Сергеев смог себя проявить. То, как он играл за «Крылья», мне нравилось. Такой стиль футбола для России большая редкость. Он выполняет большой объем работы, он очень старательный. Последнее время мало таких игроков. Меня это подкупает. Я хотел бы, чтобы он проявил себя в «Зените» и начал много забивать. Насколько получится, покажет только время. Он, конечно, очень хочет проявить себя. Но есть сложности. Попадание в более конкурентную среду тоже может негативно сказаться. Но я буду болеть, чтобы всё сложилось хорошо. Не так много россиян, которые заслуживают того, чтобы ярко проявить себя.

- С подписанием Юри Алберто у «Зенита» три бразильских игрока в атаке. Поможет ли это в командных взаимодействиях на поле?

- Безусловно, это большой плюс. Должны быть какие-то связки, это всегда идёт на пользу, когда люди ментально, в языковом плане и по-футбольному понимают друг друга. Это лучше, чем один из Бразилии, второй из Мексики, а третий из Японии. В таком коллективе им легче адаптироваться. Футболисты из Бразилии всегда обладают определённой техникой. Думаю, мы получим интересную в техническом плане атаку.

- В защитную линию питерцы подписали Арсена Адамова из «Урала». На ваш взгляд, это трансфер исключительно на перспективу или у молодого защитника будет шанс в ближайшее время попасть в основу?

- Многое будет зависеть от того, как решат вопрос с Ракицким. Если Ракицкий останется, то выиграть конкуренцию у него будет очень тяжело, как минимум, в ближайший год. Только если искусственно. Но если «Зенит» берёт россиянина, то он будет выходить по-любому. Как он себя проявит, пока вопрос сложный.

- Как считаете, можно ли ждать ещё приобретений от «Зенита», учитывая, что команде предстоит плей-офф Лиги Европы?

- Думаю, достаточно никогда не бывает. Ни один тренер не скажет, что его команда укомплектована на 150 процентов. Такого не бывает. Даже многопобеждающая команда всегда хочет усилиться. В «Зените» тоже такая ситуация. Нет предела совершенству. Если появится возможность, какой-то игрок, то команда будет ещё усиливаться. Но до лета, возможно, никаких приобретений уже не получится. Многое будет зависеть от ситуации. Если не ведут целенаправленных переговоров, может какой-то игрок просто проявить желание играть за «Зенит» и станет интересен клубу.

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Николай Алексеев