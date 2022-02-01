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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко»

01 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать

Кристофер Мартинс, первый игрок из Люксембурга в истории «Спартака», успешно прошел медобследование и подписал контракт с «красно-белыми».

- Спасибо за теплый прием, - заявил новичок на клубном канале в YouTube. - Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» - большой российский клуб с серьезными амбициями, с желанием добиться успеха в Европе. И мне это нравится.

Да, стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала. Я не хочу себя с кем-то сравнивать, у меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен. Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы вместе наслаждались игрой.

Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Все прошло достаточно быстро, и сейчас я счастлив быть здесь.

Здорово, что «Спартак» еще продолжает свой путь в Лиге Европы надеюсь, мы сможем вместе пройти еще дальше.

Привет, болельщики «Спартака»! Я пришел, чтобы побеждать вместе с вами. Хочу как можно скорее выйти на поле  и отдать все силы ради победы. Поехали!

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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