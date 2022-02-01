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Буффон дал совет Сафонову

01 Февраля 2022 • 16:00 Комментировать
Хеккен
...
Краснодар
06.02 18:00

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон дал совет своему коллеге по позиции Матвею Сафонову из «Краснодара».

На вопрос от россиянина о том, как избежать эмоционального выгорания после насыщенных матчей, экс-голкипер «Ювентуса» ответил следующее: «Я начинаю придумывать у себя в голове что-то фантастическое, выдуманное, что способно стимулировать меня и передать мне энергию, – подытожил Буффон в беседе с Нобелем Арустамяном.

Отметим, что к своим годам  Сафонов провёл уже несколько матчей на групповом этапе Лиге чемпионов и Евро-2020. Что касается Буффона, то игрок вернулся в родную «Парму» летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Матвей Сафонов
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