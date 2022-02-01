Мишич не интересен московскому «Динамо»

Полузащитник загребского «Динамо» Йосип Мишич не переедет в чемпионат России. Несмотря на некоторые слухи, московский «Динамо» не заинтересован в трансфере хорватского футболиста.

Также Sport 24 сообщает, что загребский клуб не планирует отпускать своего игрока до летнего трансферного окна. Более того, хорваты не получали ни одного предложения по приобретению Мишича.

В этом сезоне Мишич забил один гол и отдал одну результативную передачу в 18 поединках чемпионата Хорватии. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Специя» и лиссабонский «Спортинг». В португальском клубе игрок провёл два сезоне, не являясь при этом игроком основы.