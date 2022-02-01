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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа зарплата Алберто в «Зените»

01 Февраля 2022 • 13:43 Комментировать

В последние дни января петербургский «Зенит» сообщил о переходе из «Интернасьонала» бразильского форварда Юри Алберто. Трансфер новичка обошелся «сине-бело-голубым» в 20 миллионов евро. С ним был заключен долгосрочный контракт до конца июня 2027 года.

Теперь же стала известна заработная плата 20-летнего нападающего в Санкт-Петербурге. По данным Resistencia Colorada, Алберто будет получать три миллиона евро в год. В Бразилии Юри зарабатывал в разы меньше – около 400 тысяч ежегодно.

В составе чемпиона России Алберто призван заменить иранца Сердара Азмуна, которого «Зенит» продал леверкузенскому «Байеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юри Алберто
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