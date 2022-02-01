Названа зарплата Алберто в «Зените»

В последние дни января петербургский «Зенит» сообщил о переходе из «Интернасьонала» бразильского форварда Юри Алберто. Трансфер новичка обошелся «сине-бело-голубым» в 20 миллионов евро. С ним был заключен долгосрочный контракт до конца июня 2027 года.

Теперь же стала известна заработная плата 20-летнего нападающего в Санкт-Петербурге. По данным Resistencia Colorada, Алберто будет получать три миллиона евро в год. В Бразилии Юри зарабатывал в разы меньше – около 400 тысяч ежегодно.

В составе чемпиона России Алберто призван заменить иранца Сердара Азмуна, которого «Зенит» продал леверкузенскому «Байеру».