Виктория Боня высказалась в поддержку Fan ID

Популярная телеведущая Виктория Боня, которая ранее являлась участницей проекта «Дом-2», поделилась мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Не вижу в этом ничего страшного и плохого. Это круто! Я за то, чтобы все было безопасно, чтобы люди могли приходить на стадион и знать, что безопасность на первом месте», - приводит слова Виктории «Спорт-экспресс».

Напомним, что закон о Fan ID в российском футболе вступит в действие с 1 июня 2022 года.

Многим болельщикам не понравилась эта реформа, различные фанатские объединения приняли решение объявить нововведению бойкот. Протестом отметились поклонники «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других клубов элитного дивизиона чемпионата России.