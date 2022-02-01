Уткин - об уходе Чалова из ЦСКА: «Футболисты - как деньги: не должны лежать мёртвым грузом»

Популярный блогер Василий Уткин рассказал, что думает по поводу возможного ухода нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА. 23-летнего россиянина сватают в швейцарский «Базель». Стороны могут оформить аренду до окончания сезона-2021/2022.

«Футболисты - как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо. Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА», - поделился своим мнением Уткин в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Фёдор принял участие в 16 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Срок действия контракта нападающего с «армейцами» рассчитан до конца июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 8,5 миллиона евро.