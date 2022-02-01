Раскрыта точная сумма перехода Перейры в «Спартак»

В сети муссируется информация об очередном трансфере московского «Спартака». В ближайшее время состав «красно-белых» должен пополнить полузащитник сборной Люксембурга и швейцарского «Янг Бойз» Кристофер Перейра.

Журналисты «Спорт-экспресса» разузнали, сколько денег потратит руководство российского клуба на подписание этого футболиста. За полугодичную аренду Перейры «Спартак» заплатит 500 тысяч евро. Сумма выкупа составит 6,4 миллиона.

В общей сложности переход Перейры обойдется спартаковцам в 6,9 миллиона.

Ранее стало известно, что инициатором трансфера люксембуржца является Паоло Ваноли.