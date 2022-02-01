Назван инициатор трансфера Перейры в «Спартак»

В ближайшее время ряды московского «Спартака» должен пополнить люксембургский опорный полузащитник Кристофер Перейра. «Красно-белые» покупают полузащитника у швейцарского клуба «Янг Бойз». Сообщалось, что сумма сделки составит десять миллионов евро.

Журналистам Metaratings.ru стало известно, кто является инициатором приглашения этого футболиста. Трансфер Перейры лоббирует новый наставник «народной команды» Паоло Ваноли. Итальянский специалист подписывает люксембуржца на место Йоррита Хендрикса, ушедшего в аренду в «Фейеноорд».

«Спартак» планирует арендовать Перейру с правом последующего выкупа.