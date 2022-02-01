Ордец: «Смолову нужен был новый вызов - он не сбитый лётчик»

Украинский защитник Иван Ордец, выступающий в российском чемпионате за столичное «Динамо», высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива».

«Феде нужен был новый вызов, он его получил. Нельзя сказать, что Смолов - сбитый летчик. Уверен, он нам поможет! По тренировкам видно, что он - огромный талант», - передает слова защитника «Спорт-экспресс».

31-летний центральный нападающий пополнил ряды «бело-голубых» в январское трансферное окно. За его переход «Динамо» выплатило «железнодорожникам» 120 тысяч евро. Такая сумма фигурирует в отчете авторитетного портала Transfermarkt.

Контракт Фёдора рассчитан до лета 2024 года.