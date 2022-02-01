«Зенит» и ЦСКА поборются за игрока «Уфы»

Два топ-клуба российской Премьер-лиги проявляют заинтересованность в услугах защитника Юрия Журавлёва, правами на которого владеет «Уфа».

Как стало известно журналистам издания Sport24, на 25-летнего футболиста претендуют петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА. Трансферная стоимость защитника оценивается экспертами портала Transfermarkt в 900 тысяч евро. Срок действия контракта Журавлёва с уфимцами рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2021/2022 футболист принял участие в 17 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами.