Кучаев рассказал, что думает о «Рубине»

Хавбек Константин Кучаев, перебравшийся из московского ЦСКА в казанский «Рубин», поделился мнением о своем трансфере. За команду из Татарстана полузащитник будет играть на правах аренды до окончания текущего сезона.

«Рубин» – хорошая команда для развития. Место – это не показатель, игры могли по-разному сложиться. Где-то не повезло или еще что-то. После паузы все может поменяться», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В первой половине текущего сезона 23-летний полузащитник поучаствовал в 13 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров чемпионата России «Рубин» набрал 22 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.