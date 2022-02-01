Почему фанаты боятся введения Fan ID

Введение Fan ID затмило все спортивные новости этой зимой, но большинству до сих пор не понятно - почему фанаты так рьяно выступают против этой меры. Разбираем причины этого недовольства.

Непонятны истинные причины появления Fan ID в 2022 году

Пожалуй, это главный и своего рода экзистенциальный страх футбольных фанатов перед нововведением. Тот случай, когда теряешься сразу в двух основных догадках: каким образом новоиспечённый Fan ID упростит жизнь правоохранительным органам и почему именно сейчас? Скорее всего, эти вопросы останутся риторическими. А это значит, что ответы на них подавляющее большинство «репрессированных» будет искать за пределами футбольной плоскости.

По-настоящему серьёзных инцидентов с участием болельщиков на футбольных стадионах страны не случалось уже почти 10 лет – с того самого момента, когда петарда, прилетевшая с фанатской трибуны, нанесла увечья вратарю московского «Динамо» Антону Шунину. За это время стадионы РПЛ были оснащены самым современным оборудованием по части видеоидентификации потенциальных нарушителей. Расширило свои полномочия и МВД, создавшее базу футбольных хулиганов. А не так давно Россия, проведя без заметных болельщицких эксцессов ЧМ, казалось, сделала семимильный культурологический шаг вперёд в вопросах организации футбольного боления и взаимопонимания с фанатами. Но не тут-то было…

Формальным поводом ужесточить меры в отношении самой активной части публики многие считают пиротехническое шоу, устроенное фанатами «ЦСКА» под занавес встречи с «Зенитом». И если это правда, то такая причинно-следственная связь вызывает ещё больший диссонанс. Во-первых, каким образом Fan ID облегчило бы жизнь службам правопорядка тем осенним вечером? И во-вторых – неужели полиция, задержав тогда беспрецедентное количество людей, почувствовала каким-то образом свою беспомощность?

Обязательность наличия при себе

Пока всё выглядит так, что, не заполучив футбольный «QR-код», с 1 июня 2022 года болельщик попросту распрощается с возможностью наблюдать за любимым спортивным пиршеством с чаши стадиона. Ведь чтобы законно посетить соревнования без новоиспечённого документа, не будет предусмотрено никаких «медотводов». В той же Италии паспорт болельщика со временем перестал быть единственным пропуском на трибуны, и сейчас его наличие носит скорее рекомендательный характер. Да, без него по-прежнему невозможно посетить гостевой сектор или матч повышенного риска, но жизнь футбольного болельщика там без Fan ID не заканчивается. Не стоит недооценивать и психологический фактор – для многих крайне важно само ощущение, что у тебя есть хоть какой-то выбор, какая-то альтернатива. Справедливости ради, стоит отметить, что все эти послабления на Апеннинах любители футбола продавливали у местных властей не один и даже не два года.

Стоит ли говорить, что с появлением новой электронной обязаловки прикажет долго жить и без того хромающий на обе ноги рост популяризации футбола в стране. Не секрет, что в России и раньше поход на трибуны спортсооружений не был приоритетным вариантом коротания людского досуга. А с появлением Fan ID предложение пойти на футбол в России, учитывая массу гораздо более доступных альтернатив, рискует со временем стать обычной хохмой для остряков и юмористов, после которой друзья весело посмеются и отправятся прекрасно проводить время в кинотеатры, парки, рестораны...

Отсутствие каких-либо привилегий

Кроме ламинированного ярлыка законопослушного и покорного гражданина, Fan ID второго поколения ничем другим для своего будущего обладателя являться не будет. А ведь даже в российской истории персонифицированных карточек болельщика у такого документа был куда более успешный предшественник – Fan ID образца ЧМ 2018. Документ, который стал прорывом в организации спортивных событий, являлся для иностранных болельщиков упрощённым вариантом визы. Не остались в накладе и местные – с помощью заветной картонки можно было, например, бесплатно пользоваться общественным транспортом в соревновательные дни. В той же Турции пошли ещё дальше и совместили паспорт болельщика с банковской картой.

Какие «плюшки» получат обладатели Fan ID нового поколения сейчас – неизвестно. Наверняка без своих пряников не обойдётся, но пока, за полгода до потенциального внедрения, перед глазами российских болельщиков инициатива предстаёт исключительно в виде дрессировочного кнута.

Высокий риск невыдачи документа

В идеальной картине мире всё выглядит не так уж и плохо: если ты законопослушный гражданин, то для тебя оформление документа станет простой формальностью. И наверняка каждый из нас, отправляясь на футбол со своими жёнами и детьми, был бы только рад оказаться в компании исключительно благонадежных семьянинов или холостяков. Проблема в том – насколько велико должно быть послушание любителя футбола в России будущего?

Несмотря на все положительные отзывы о Fan ID 2018, сотни людей уже тогда, 4 года назад, так и не узнали истинных причин отказа в своей болельщицкой «аккредитации», оставшись даже без права оспорить решение. Самые настырные пытались решить вопрос через суд, но и там в лучшем случае им приходилось иметь дело с размытыми формулировками. Причин, по которым каждый гражданин в наше время может стать «угрозой общественной безопасности или даже обороноспособности страны», огромное количество. И когда отказ в выдаче паспорта болельщика происходит по линии ФСБ/ФСО, у суда может даже не оказаться полномочий вмешиваться в решение вышестоящей структуры.

Fan ID как дополнительный способ контроля над гражданами

Фанаты всерьёз опасаются, что теперь в список «неблагонадежных» можно будет загреметь самыми различными способами, никак не связанными непосредственно с нарушением порядка на спортивных объектах. Самые очевидные – пресловутые посты в соцсетях, появление на несанкционированных митингах. И кто сейчас скажет, что все эти опасения параноидальные, и политический контекст здесь притянут за уши, тот пусть постарается найти более правдоподобное объяснение столь стремительного появления законопроекта о Fan ID. Ведь у властей были и до этого все необходимые инструменты административного и даже уголовного преследования нарушителей спокойствия на спортивных аренах страны.

И вот появился инструмент дополнительный – устрашающий уже на стадии проекта своей несвоевременностью, непредсказуемостью и безапелляционностью. Дополнительная база для сбора персональных данных. В современных политических реалиях такая инициатива не способна породить ничего, кроме ощущения дискомфорта, даже у самых порядочных граждан. Но даже если допустить обратное – не секрет, что чем радикальнее футбольная группировка, тем менее оппозиционными являются взгляды её участников по отношению к действующему политическому режиму. И зачем властям лишний раз понадобилось проверить на преданность людей, с которыми лучше не ссориться, тоже является дополнительным поводом для размышлений.

Игорь КАСИМОВ