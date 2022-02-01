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Уроженец России будет защищать цвета польской «Легии»

01 Февраля 2022 • 07:31 Комментировать

Польский клуб «Легия» объявил о контракте с уроженцем Российской Федерации - состав «Легии» пополнил защитник Рамиль Мустафаев. Соглашение заключено сроком на три с половиной года - до лета 2025 года.

Мустафаеву - 18 лет, но в России он не играл, так как еще ребенком, более десяти лет назад, вместе с родителями перебрался в Польшу из Махачкалы. Мустафаев является воспитанником другого польского клуба, «Сталь» - сперва он выступал во второй команде, а в 2020 дебютировал за основной состав.

Что до «Легии», то ее, напомним, не так давно тренировал Станислав Черчесов, который сейчас работает с другим клубом из Восточной Европы - «Ференцварошем».
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Евро-Футбол.Ру,
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