Уроженец России будет защищать цвета польской «Легии»

Польский клуб «Легия» объявил о контракте с уроженцем Российской Федерации - состав «Легии» пополнил защитник Рамиль Мустафаев. Соглашение заключено сроком на три с половиной года - до лета 2025 года.

Мустафаеву - 18 лет, но в России он не играл, так как еще ребенком, более десяти лет назад, вместе с родителями перебрался в Польшу из Махачкалы. Мустафаев является воспитанником другого польского клуба, «Сталь» - сперва он выступал во второй команде, а в 2020 дебютировал за основной состав.

Что до «Легии», то ее, напомним, не так давно тренировал Станислав Черчесов, который сейчас работает с другим клубом из Восточной Европы - «Ференцварошем».