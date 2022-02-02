Трансферная политика «Спартака» или «находки» Олега Романцева

Олег Иванович Романцев в начале января отпраздновал своё 68-летие. Мэтр уже давно отошёл от практики, но его регулярно приглашают на различные передачи в Интернете, а с мнением лучшего тренера нашей страны 90-х годов считаются безоговорочно. Сегодняшняя трансферная политика «Спартака» напоминает ту, что была при позднем Романцеве. Неудивительно, что Олег Иванович заявил: «Приглашение малоизвестных футболистов — такой же риск, как и покупка звёзд. Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя игрока связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в "Спартак" пришёл тренер, о котором тоже мало кто слышал». Получится ли у Хлусевича, Пруцева, Свинова, Классена, Николсона заявить о себе – покажет время. А что случилось с теми игроками, кого Романцев считал своими «находками», и какое будущее было у них?

В том же интервью про новобранцев «красно-белых» Романцев упомянул Александра Каратаева, которого считал невероятным талантом. И не только он, но и сам Франц Беккенбауэр, который и пригласил талантливого парня из Таганрога в «Баварию». Каратаев по настоящее время остаётся единственным российским футболистом, который выступал за мюнхенский клуб, хотя можно ли назвать одну игру за основной состав «Баварии» на Кубок Германии выступлением? В любом случае, за вторую команду Каратаев играл регулярно, но недолго. Сгубил режим, который и не позволил талантливому парню раскрыться по-настоящему. «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Лада», «Химки», «СКА» и казахский «Ордабасы» в середине нулевых – как благодарность Романцеву за то, что увидел у полузащитника «Ростсельмаша» задатки великого игрока.

Вообще Романцев умел найти в игроке что-то такое. Не случайно же в его «Спартаке» были свои воспитанники, среди которых особняком стоял Егор Титов. Экс-капитан «красно-белых» может жалеть только о том, что так и не уехал играть в Европу, но своей карьерой в России Егор должен быть доволен. В 2001 году он был примой «Спартака». А в партнёры к нему привезли целую плеяду игроков, которые должны были помочь «красно-белым» выйти на новый уровень. На том Кубке Содружества была не только известная пресс-конференция Романцева, которая стала «эпической» уже на следующее утро (если не видели, то обязательно посмотрите: пресс-конференция после матча со «Славией»), но и целый ряд новобранцев: Александр «Роберто Карлос» Грановский, Максим «Ребёнок» Левицкий, Игорь Митрески, Антон Монахов, Жерар «Хороший» Мукунку, Эдуард Цихмейструк и Жафар Ирисметов.

Каждый приезжал в роли лидера своего предыдущего клуба. Ирисметов, например, в сезоне -2000 отметился 45 забитыми мячами за узбекский «Дустлик», а в «Спартаке» не забил ни одного гола, запомнившись промахом из убойной позиции в Лиге чемпионов. После этого в майке «красно-белых» Жафар не выходил. Жерар Мукунку достался по наследству Юрию Заварзину, который купил целый клуб в Африке, точнее получил его в виде возврата долга. Защитник неплохо смотрелся в «Факеле», но за «Спартак» в официальных играх так и не сыграл, в отличие от Александра Грановского. Украинский защитник Роберто Карлоса не перебегал, но свою золотую медаль сезона-2001 получил. Не получилось раскрыться и у Антона Монахова, который пробовал запустить свою карьеру в «Торпедо-ЗИЛ» и «Уралане», но всё-таки большинство матчей провёл на Украине.

С другой стороны, не всё так плохо было в селекции «красно-белых» в том сезоне. Цихмейструк и Митрески провели неплохой сезон, но затем в команде началась «перестройка», и каждый пошёл своей дорогой. Левицкий отыграл в России ещё восемь лет, завершив карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», а Цихмейструк метался только по украинским командам, закончив в любительском клубе «Еднисть». Дольше всех в «Спартаке» продержался Митрески, который впоследствии поиграл за израильский «Бейтар», немецкую «Энерги», а завершил карьеру в бакинском «Нефтчи». Впоследствии в «Спартак» привозили футболистов пачками, но стать своим ни у одного из них не получилось. Может, пришло время новых изменений?

Константин Лицин