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Лахиялов: «У Чалова произошёл спад, когда ЦСКА не отпустил его в АПЛ за баснословные деньги» эксклюзив

01 Февраля 2022 • 01:39 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полугодичную аренду швейцарским «Базелем» нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, которая состоится с высокой долей вероятности.

- В принципе, кардинальные изменения в карьере Чалова напрашивались. Я думаю, в последнее время ни он сам, ни ЦСКА не были довольны его игрой. Поэтому необходимо было, как говорится, встряхнуть футболиста. На мой взгляд, в истории с Чаловым «армейский» клуб допустил большую ошибку, когда не отпустил его в АПЛ в «Кристал Пэлас» за баснословные 25 миллионов фунтов, хотя желание уехать было и у самого игрока. Не знаю, по какой причине ЦСКА отказался тогда его продавать. После этого, скорее всего, у Чалова произошёл психологический спад, который и сказался на его игре, – он перестал соответствовать уровню футболиста национальной сборной или игрока команды, борющейся за первое место. Аренда в «Базель» должна пойти на пользу и Чалову, и ЦСКА. Надеюсь, Фёдор перезапустит свою карьеру, отыграв остаток сезона в других условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Шамиль Лахиялов Фёдор Чалов
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