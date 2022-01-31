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Пономарёв: «Переход Чалова в «Базель» может пойти ему на пользу»

31 Января 2022 • 23:25 Комментировать

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Алексеевич Пономарёв дал свой комментарий насчет возможного трансфера игрока ЦСКА Фёдора Чалова в «Базель».

«Чалов потерялся в нашем чемпионате. Или его затюкали, или он не знает, что делать, как играть, во что играть. Так что переход в швейцарскую команду может пойти ему на пользу», - цитирует Владимира Алексеевича Rusfootball.info.

Пономарёв также добавил, что в Швейцарии Федору будет легче играть. Там не так много стычек, как в РПЛ и игроки более профессионально относятся друг к другу. Владимир Алексеевич также сказал, что считает Чалова зависимым от партнеров игроком. Он не видит за счет чего Фёдор может играть в футбол, но надеется, что он будет более уверенным в себе и найдет свою игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Фёдор Чалов
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