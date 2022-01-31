Пономарёв считает, что успешные выступления «Ференцвароша» могут вернуть Черчесова к рулю большого клуба

Венгерский «Ференцварош» выиграл свой первый матч при Станиславе Черчесове, это произошло в рамках восемнадцатого тура чемпионата Венгрии, и следящие за деятельностью бывшего тренера российской сборной эксперты воодушевлены. Так, Владимир Пономарёв уверен, что венгерский клуб может стать для Черчесова трамплином к возвращению в большой клуб. Таковыми в карьере Черчесова можно назвать, помимо опыта у руля российской сборной, московские клубы «Динамо» и «Спартак» - «Легия», при всем уважении к польскому клубному футболу, на статус большого клуба вряд ли тянет.

- Если Черчесов будет и дальше побеждать, я буду только рад за него. Заодно он выучит венгерский язык, пока будет тренировать команду. Если с «Ференцварошем» Черчесов будет участвовать в Кубке европейских чемпионов или в Кубке обладателей кубков, а также занимать хорошие места в чемпионате, то сможет еще потренировать и большую команду. К нему вернется авторитет, - считает Пономарёв, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Сам Пономарёв в свое время, в 60-е годы прошлого столетия, провел 113 матчей в составе ЦСКА, успел провести 25 матчей за сборную СССР, в том числе и на чемпионате мира 1966 года, в котором советская команда заняла четвертое место. А вот тренерская карьера не задалась - с 1991 по 1993 потренировал челябинский «Зенит», другой тренерский опыт отсутствует.