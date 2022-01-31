Кучаев рассказал, как преодолел депрессию после тяжелой травмы колена

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который на правах аренды перешел в «Рубин», рассказал, как поборол депрессию после травмы колена.

«Травмированное колено? Через тренировки все больше адаптируется. Но в каких-то моментах закрепощает. А депрессию было тяжело побороть. Первые три-четыре месяца я вообще не верил, что смогу заиграть на уровне премьер-лиги», — сказал Кучаев YouTube-каналу казанского клуба.

Напомним, в декабре 2020 года 23-летний Кучаев перенес операцию на левом мениске. Известно, что операция проходила в Германии.

Зимой 2022 года «Рубин» объявил о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Кучаев за ЦСКА принял участие в 13 матчах РПЛ, но результативными действиями не отметился.

«Рубин» после 18 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе у подопечных Леонида Слуцкого 22 очка. В 19-м туре казанский клуб сыграет на выезде с лидером чемпионата России «Зенитом». Встреча состоится 28 февраля на «Газпром Арене».