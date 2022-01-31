​Фанаты бросили вызов властям, но сами ведут себя за гранью дозволенного

В последние дни и недели мы только и слышим о бойкотах активных фанатов российских клубов. Все они в один голос выступают против Fan ID – так называемого паспорта болельщика, наличие которого будет обязательно при покупке билета на спортивные мероприятия в России с лета текущего года. О том, что оформленный Fan ID будет нужен для посещения матчей РПЛ, пока официально не объявлено, но это очевидно. Фанатское движение активно главным образом в футболе, и если Fan ID не будет введён в РПЛ, то по большому счёту в системе нет никакого смысла.

Почему же активные фанаты категорически против паспортов болельщика? Всё просто – во введении Fan ID фанаты видят намерение властей осуществлять тотальный контроль над их движением. Власти, в свою очередь, объясняют принятие закона намерением повысить безопасность на спортивных мероприятиях.

По поводу Fan ID можно спорить. Но если эта система не будет инструментом против неугодных людей за счёт отказа им в получении паспорта болельщика, то непонятно, в чём проблема. Почему законопослушный фанат может отказаться оформлять Fan ID? Назовите хотя бы одну причину. Если кто-то собирается идти на футбол, чтобы жечь файеры, скандировать оскорбления или, не дай Бог, драться, то таким людям точно не место на стадионе. Давно пора было оградить нормальных болельщиков от этого быдла. Если Fan ID этому поспособствует, то систему можно только поддержать. Главное, чтобы не было злоупотреблений в виде политических отказов в получении паспорта и так далее.

Против Fan ID выступают многие активные фанаты клубов, но всё же позиции их несколько отличаются. Кто-то отказывается ходить на футбол только тогда, когда для этого будет нужен паспорт болельщика, а кто-то объявляет бойкот уже сейчас. Активные фанаты «Спартака», например, относятся ко второй категории. Они заявили, что не будут посещать трибуны, пока закон о Fan ID не будет полностью отменён. Активных фанатов «красно-белых», которые нарушат бойкот, будут навсегда исключать из движения. Вообще ходят слухи, что фанаты клубов России собираются создавать целые базы и включать туда нарушителей бойкота, чтобы их знала общественность. Вот это уже прямо за гранью. Получается, фанаты обвиняют власти в намерении контролировать фан-движение, но при этом сами же собираются осуществлять контроль, выявляя неугодных в своих рядах. Странно, не правда ли?

Складывается ощущение, что активные фанаты чересчур много на себя берут. Если активный сектор пустует, объявляя бойкот, то почему представитель фан-движения не может посетить стадион самостоятельно, например, со своей семьёй? Фанаты бросили вызов властям, прикрываясь тезисом «Фанат – не преступник», но при этом они готовы сами же находить «преступников» внутри, не давая людям жить свободно.

Интересно, что будет дальше. Едва ли возможен расклад, при котором власти включат заднюю и отменят закон о Fan ID. То есть фанатам придётся идти на компромисс. Судя по их категоричным заявлениям, пока что идти на компромисс они не готовы. Посмотрим, как изменится их позиция после переговоров, которые с фанатами обещал провести президент РПЛ Ашот Хачатурянц. Без фанатов мы не увидим красочных перформансов на трибунах, но, с другой стороны, на трибунах будет меньше потенциальных нарушителей порядка. Какая из этих сторон медалей важнее, пускай каждый решит для себя сам.