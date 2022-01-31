Лаксальт вылечился от травмы и вышел на поле впервые с 12 сентября

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт полностью восстановился от травмы бедра.

Сегодня, 31 января уругвайский футболист появился на поле впервые с 12 сентября. Он принял участие в товарищеском матче против «Енисея».

В этой встрече «бело-голубые» одержали победу со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Денис Макаров и Фёдор Смолов.

«Динамо» проводит второй тренировочный сбор в Турции. Раннее подопечные Сандро Шварца проиграли в контрольной игре софийскому ЦСКА со счетом 1:3.

На зимнюю паузу динамовцы ушли на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе у команды 36 очков после 18 туров. Московский клуб отстает от лидера чемпионата «Зенита» на два очка.

В 19-м туре «Динамо» на выезде сыграет против «Химок». Встреча состоится 26 февраля. Начало – в 14:00 мск.