Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход в стан «красно-белых» полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Перейры.

«Когда я увидел эту новость, я сразу задал вопрос: «Кто это?» Он играет за сборную Люксембурга, я его не знаю. Судя по фамилии, он вряд ли люксембуржец (смеётся). Наверняка, родители выходцы откуда-то. Корни у него южные. Ясно, что «Янг Бойз» - хорошая команда. Они хорошо играют и в чемпионате, и в еврокубках. Но 10 миллионов за такого игрока - это слишком. Сразу понятно, что это переплата. Есть же рейтинг сборных. Если из Люксембурга покупать за 10 миллионов, то что дальше?

Что касается аренды с правом выкупа, никто не знает, лучше это или хуже. Деньги придётся платить. Но одно дело, заплатить 3-5 миллионов, другое - 10. Возможно, он хороший игрок, просто я его не знаю. «Янг Бойз» всё-таки хорошо играет. У них там много как раз таких ребят. Но сумма слишком большая, я считаю», - сказал Мостовой.