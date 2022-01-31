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Александр Мостовой: «Когда Жиго пришёл в «Спартак», его никто не знал, точно так же может прийти и другой» эксклюзив

31 Января 2022 • 19:10 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Самуэля Жиго из стана «красно-белых» летом 2022 года.

«Ясно, что терять хорошего защитника это не здорово. Другое дело, он же доиграет до конца сезона, он уйдёт только летом. Будет время, чтоб найти кого-то на замену. Хороших защитников в Европе много. Когда Жиго пришёл в «Спартак», его никто не знал. Точно так же может прийти и другой. Тем более, «Спартак» обновляется. Новые люди в руководстве по-новому метут.

Ничего страшного в его уходе нет. Замену, конечно, найдут. Вот если бы он уходил сейчас, то да, было бы всё проблематично. А он доиграет, времени много. Защитников хороших и дорогих, и дешёвых, поверьте мне, очень много. Просто нужно рассмотреть их и увидеть, но это не все умеют», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Самуэль Жиго
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